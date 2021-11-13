В Петербурге простились с подполковником полиции Евгением Захаровым

В Санкт-Петербурге в субботу простились со старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии подполковником полиции Евгением Захаровым. Он погиб при выполнении служебного задания, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге бойцы "Гранита" задерживали мошенников, которые вымогали деньги за мнимые ДТП. Но подозреваемый успел сесть в машину и нажал на газ. Евгений Захаров хотел его остановить, но мошенник сбил полицейского и пытался скрыться.

Евгения Захарова представили к ордену Мужества посмертно. В память о нем офицеры "Гранита" сделали видеоролик. Для этого коллеги поделились архивными фотографиями и видеокадрами, снятыми во время командировок на Северный Кавказ, выполнения контртеррористических операций.

Евгений Захаров родился в Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" - с 2016-го. Имеет награды. У него остались жена и трое детей.

Проститься с Евгением Захаровым пришли родные и близкие, ветераны, сослуживцы и руководители Северо-Западного управления Росгвардии. Почетный караул отдал воинские почести подполковнику полиции Евгению Захарову.