Семья погибшей во время потопа жительницы Ялты получит миллион рублей

Семья жительницы Ялты, которая погибла во время ливней в Крыму этим летом, и чье тело было обнаружено в ноябре, получит один миллион рублей компенсации.

"С болью в сердце сообщаю, что в Ялте при расчистке русла реки найдено тело женщины. Все меньше сомнений, что это Ирина Николаевна, которая числится пропавшей без вести со дня июньского потопа", - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Родственникам погибшей выплатят один миллион рублей. Кроме того, по словам Павленко, ее мужу, который остался без жилья, купят однокомнатную квартиру.

Как сообщалось ранее, в Ялте рабочие при расчистке русла реки обнаружили тело женщины. Родственники опознали ее по сережкам, но точно установить ее личность можно будет после экспертизы.

В июне из-за сильных дождей оказались подтопленными несколько городов и районов полуострова. Больше всего пострадали Ялта и Керчь, сотни домов и десятки улиц были затоплены, люди частично или полностью лишились своего имущества.