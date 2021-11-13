Жертвами взрыва в Кабуле стали шесть человек

Магнитная бомба, прикрепленная к микроавтобусу, взорвалась в субботу в шиитском районе Дашт-е Барчи на западе Кабула.

По предварительным данным, погибли шесть человек, семеро граждан получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителей "Талибана" (движение запрещено в России).

Главный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид подтвердил, что в районе Дашт-е Барчи произошел пожар, в результате которого погиб, по меньшей мере, один мирный житель и еще двое получили ранения. Ведется расследование инцидента, сообщил он Twitter.

В этом районе компактно проживают шиитские этнические хазарейцы, которые неоднократно становились объектом нападений боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство")

На снимках, размещенных в социальных сетях, видны языки пламени и густое облако черного дыма, поднимающегося в небо. По словам директора близлежащей больницы, по меньшей мере два человека получили серьезные ожоги.

Атака на Кабул стала последней в серии нападений по всему Афганистану за последние недели.