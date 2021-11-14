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14.11.2021 03:25
Рубрика: Власть

Пушков ответил на заявление генерала Картера об отношениях России и Запада

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Сенатор Алексей Пушков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера о том, что отношения России и Запада испытывают более серьезную напряженность, чем во времена "холодной войны".

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Генерал назвал причину - миграционный кризис на границе с Польшей. Неужели, четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии, поинтересовался Пушков в своем Telegram-канале. Или, продолжил сенатор, причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике.

Ситуация обострилась давно, и причина тут не в беженцах. "Война уже стала ледяной", - резюмировал Пушков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что миграционные кризисы были созданы самими странами Запада. "Россия здесь абсолютно не причем", - подчеркнул он. Говоря о причинах кризисов, Владимир Путин отметил, что они носят политический, военный и экономический характер.

Именно политика Запада привела к сложившейся ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заверил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика не привозил в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока.

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