В Приморье с севшего на мель контейнеровоза откачали 40 тонн топлива

Сорок тонн топлива откачали с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Ивана Агаревского.

В пятницу к контейнеровозу отправилось судно для перекачки нефтепродуктов, началась установка насосов. Работы по перекачке топлива начались в субботу.

По словам Агаревского работа продолжается, утечек топлива нет.

На контейнеровозе находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

Контейнеровоз Rise Shine (судно ходит под флагом Панамы) сел на мель 9 ноября. Экипаж, состоящий из 14 человек, эвакуировали. Позже по правому борту пострадавшего судна обнаружили пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений.