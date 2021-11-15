Агент Валерия Гаркалина опровергла слухи о грозящей ему ампутации

Представительница актера Валерия Гаркалина прокомментировала появившиеся сообщения о том, что болеющему коронавирусом народному артисту грозит ампутация руки. Агент Наталья Теплова назвала эту информацию неправдой.

- Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет, - заявила Теплова в беседе с агентством РИА Новости. Она добавила, что ничего такого врачи не говорят, и назвала распространителей слухов фантазерами.

Ранее KP.RU со ссылкой на собственный источник в здравоохранении сообщила, что у госпитализированного с коронавирусом Гаркалина продолжает ухудшаться состояние. Якобы у актера диагностирован тромбоз, из-за чего ему могут ампутировать левую руку. Однако врачи при этом продолжают пытаться побороть недуг медикаментозно.

Актер театра и кино, известный по фильмам "Ширли-Мырли", "Катала", "Ландыш серебристый", "Бедная Саша", попал в больницу в Коммунарке в начале октября. Его состояние быстро ухудшилось, с большим поражением легких Валерий Борисович был переведен в реанимацию. О его состоянии регулярно поступает разнообразная информация, в частности, на прошлой неделе Гаркалину сделали операцию на грудной клетке, чтобы установить дренаж.