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Агент Валерия Гаркалина опровергла слухи о грозящей ему ампутации

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    15.11.2021, 17:20
Текст:   Кристина Верховцева

Представительница актера Валерия Гаркалина прокомментировала появившиеся сообщения о том, что болеющему коронавирусом народному артисту грозит ампутация руки. Агент Наталья Теплова назвала эту информацию неправдой.

Фото: kino-teatr.ru
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- Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет, - заявила Теплова в беседе с агентством РИА Новости. Она добавила, что ничего такого врачи не говорят, и назвала распространителей слухов фантазерами.

Ранее KP.RU со ссылкой на собственный источник в здравоохранении сообщила, что у госпитализированного с коронавирусом Гаркалина продолжает ухудшаться состояние. Якобы у актера диагностирован тромбоз, из-за чего ему могут ампутировать левую руку. Однако врачи при этом продолжают пытаться побороть недуг медикаментозно.

Актер театра и кино, известный по фильмам "Ширли-Мырли", "Катала", "Ландыш серебристый", "Бедная Саша", попал в больницу в Коммунарке в начале октября. Его состояние быстро ухудшилось, с большим поражением легких Валерий Борисович был переведен в реанимацию. О его состоянии регулярно поступает разнообразная информация, в частности, на прошлой неделе Гаркалину сделали операцию на грудной клетке, чтобы установить дренаж.

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