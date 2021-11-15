СМИ: Заболевшему коронавирусом Валерию Гаркалину грозит ампутация

Состояние актера Валерия Гаркалина, который с начала октября находится в больнице из-за COVID-19, по некоторым данным, продолжает ухудшаться. На прошлой неделе сообщалось, что артисту вынужденно провели операцию на грудной клетке. А теперь пришла информация, что Гаркалину могу ампутировать руку.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах, у пациента начался тромбоз артерий рук. Хирург, который был экстренно приглашен, чтобы осмотреть Гаркалина, дал неутешительный прогноз.

- По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку, - сообщает инсайдер издания.

Отмечается, что врачи изо всех сил пытаются избежать такой тяжелой операции. Пока медики не оставляют попыток справиться с тромбозом медикаментозным способом.

Напомним, в первых числах октября Валерий Гаркалин был помещен в больницу в Коммунарке после выявления положительного теста на коронавирус. Его состояние стремительно ухудшилось, уже 7 числа стало известно, что актер подключен к аппарату ИВЛ, поражение легких достигало 85%. После о его состоянии поступала самая различная информация: от улучшения состояния Гаркалина до того, что у него отказывает сердце. Неделю назад сообщалось, что актеру установили дренаж в плевральную полость.