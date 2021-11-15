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СМИ: Заболевшему коронавирусом Валерию Гаркалину грозит ампутация

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    15.11.2021, 16:52
Текст:   Кристина Верховцева

Состояние актера Валерия Гаркалина, который с начала октября находится в больнице из-за COVID-19, по некоторым данным, продолжает ухудшаться. На прошлой неделе сообщалось, что артисту вынужденно провели операцию на грудной клетке. А теперь пришла информация, что Гаркалину могу ампутировать руку.

Фото: kino-teatr.ru
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис

Как сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах, у пациента начался тромбоз артерий рук. Хирург, который был экстренно приглашен, чтобы осмотреть Гаркалина, дал неутешительный прогноз.

- По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку, - сообщает инсайдер издания.

Отмечается, что врачи изо всех сил пытаются избежать такой тяжелой операции. Пока медики не оставляют попыток справиться с тромбозом медикаментозным способом.

Напомним, в первых числах октября Валерий Гаркалин был помещен в больницу в Коммунарке после выявления положительного теста на коронавирус. Его состояние стремительно ухудшилось, уже 7 числа стало известно, что актер подключен к аппарату ИВЛ, поражение легких достигало 85%. После о его состоянии поступала самая различная информация: от улучшения состояния Гаркалина до того, что у него отказывает сердце. Неделю назад сообщалось, что актеру установили дренаж в плевральную полость.

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