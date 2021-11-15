Директор УАЗа: компания не может создавать новый продукт

Директор УАЗа Адиль Ширинов в интервью изданию "Бизнес Онлайн" заявил о том, что у компании есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников, при этом о новых моделях говорить не стоит.

"УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт - какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать - до того как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия!", - отметил топ-менеджер.

Он также рассказал о том, сколько сейчас человек трудится на автозаводе.

"В настоящее время на основном конвейере (сварка, окраска, сборка) работают 4,2 тысячи сотрудников. Чтобы завод был рентабельным, а люди получали достойную зарплату, мы должны уйти от потерь, что и делали последние два года довольно успешно. Мы произвели определенную оптимизацию, которая в основном касалась управленцев. У нас сегодня порядка 300 вакансий на сборку. Средняя зарплата - чуть более 39 тысяч. И в следующем году она будет индексироваться", - добавил он.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Ширинов закрыл вопрос с "Русским Прадо" и турбомотором ЗМЗ.