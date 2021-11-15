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15.11.2021 17:49
Рубрика: Культура

Фильм "Небо" о летчике-герое Пешкове показали в Минобороны РФ

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник в Минобороны РФ прошел пресс-показ художественного фильма "Небо". Эта лента рассказывает о подвиге военного летчика Олега Пешкова, героически погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии.

После кинопоказа состоялась пресс-конференция. Там создатели фильма, снятого кинокомпанией "ТриИкс Медиа" совместно с Минобороны РФ при участии канала "Россия 1", рассказали о подготовке к работе над лентой, ходе съемочного процесса и встречах с реальными участниками запечатленных в фильме событий.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Небо" о летчике Пешкове показали в Липецком авиацентре

Картина выходит в широкий прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. В основе сценария лежит трагическая и в то же время героическая история военного летчика подполковника Олега Пешкова. 24 ноября 2015 года во время боевого вылета его бомбардировщик Су-24 сбил турецкий истребитель. Экипаж успел катапультироваться. Штурмана Константина Мурахтина российским военным удалось спасти. А Олега Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе.

Позже все террористы, которые участвовали в этой акции, были уничтожены. Мурахтина наградили орденом Мужества А погибшему летчику Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.

Майор Константин Мурахтин стал главным консультантом на съемочной площадке. А персонажи ленты - подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев - несколько месяцев тренировались с военнослужащими в лагере подготовки Сил специальных операций. Так посчитал необходимым сделать Игорь Копылов - режиссер-постановщик, автор сценария и один из продюсеров фильма. Исполнители главных ролей Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и другие артисты с таким решением не спорили.

Между прочим, министр обороны Сергей Шойгу уже распорядился включить киноленту в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах РФ. Шойгу уверен, что этот фильм будут способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.

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