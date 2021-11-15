Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus

Стоимость бизнес-джета SSJ Aurus составит от 39 до 50 миллионов долларов в зависимости от комплектации, что значительно дешевле аналогичных самолетов зарубежного производства. Об этом журналистам сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow.

"Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета - больше семи тысяч километров. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко", - цитирует ТАСС Чемезова.

Он отметил, что интерес к самолету проявляют как частные, так и корпоративные заказчики из России. Глава Ростеха также выразил надежду, что будут и иностранные заказчики.

Чемезов добавил, что, например, у Boeing такой самолет будет стоить около 60-65 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

Aurus Business Jet - новый вариант бизнес-версии самолета SSJ 100, который Россия представила на авиационно-космическом салоне Dubai Airshow. В лайнере установлены душевая кабина, встроенный трап, есть доступ к высокоскоростному интернету. Кроме этого, бизнес-джет оснащен дополнительной топливной системой, которая позволит ему летать без дозаправки на расстояние 7200 километров.