Игроки обрушили рейтинг Battlefield 2042 на сайте Metacritic

Фото: EA
На сайте-агрегаторе Metacritic игроки массово занижают рейтинг игры Battlefield 2042, первый этап запуска которой состоялся 12 ноября.
На момент написания этой заметки оценка геймеров застыла на отметке в 2,6 балла.
Пользователи ругают многие нововведения очередного выпуска серии шутеров, техническое исполнение и попытки внести в привычный геймплей элементы таких проектов как Warzone, Rainbow Six Siege и Apex Legends.
В этом плане игровое сообщество разошлось во мнении с критиками - журналисты высоко оценили новую часть франшизы.
С нашим подробным обзором Battlefield 2042 можно ознакомиться здесь.