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Игроки обрушили рейтинг Battlefield 2042 на сайте Metacritic

Текст:   Богдан Бобров
15.11.2021,  
14:12
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

На сайте-агрегаторе Metacritic игроки массово занижают рейтинг игры Battlefield 2042, первый этап запуска которой состоялся 12 ноября.

На момент написания этой заметки оценка геймеров застыла на отметке в 2,6 балла.

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Пользователи ругают многие нововведения очередного выпуска серии шутеров, техническое исполнение и попытки внести в привычный геймплей элементы таких проектов как Warzone, Rainbow Six Siege и Apex Legends.

В этом плане игровое сообщество разошлось во мнении с критиками - журналисты высоко оценили новую часть франшизы.

С нашим подробным обзором Battlefield 2042 можно ознакомиться здесь.

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