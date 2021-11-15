Игроки обрушили рейтинг Battlefield 2042 на сайте Metacritic

На сайте-агрегаторе Metacritic игроки массово занижают рейтинг игры Battlefield 2042, первый этап запуска которой состоялся 12 ноября.

На момент написания этой заметки оценка геймеров застыла на отметке в 2,6 балла.

Пользователи ругают многие нововведения очередного выпуска серии шутеров, техническое исполнение и попытки внести в привычный геймплей элементы таких проектов как Warzone, Rainbow Six Siege и Apex Legends.

В этом плане игровое сообщество разошлось во мнении с критиками - журналисты высоко оценили новую часть франшизы.

С нашим подробным обзором Battlefield 2042 можно ознакомиться здесь.