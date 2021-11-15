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15.11.2021 17:02
Рубрика: Общество

Именем Евгения Чазова назовут созданный им кардиоцентр в Москве

Текст: Александр Емельяненков

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с предложением присвоить имя академика Евгения Чазова Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) кардиологии Минздрава России. Это заявление сделано сегодня в момент прощания с выдающимся врачом и организатором здравоохранения.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Академика Евгения Ивановича Чазова, который скончался в 92 года в Москве, похоронили в понедельник, 15 ноября, на Новодевичьем кладбище. Место, выбранное для могилы, оказалось рядом с недавним захоронением известного диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова.

Выступая на гражданской панихиде, замглавы российского правительства Татьяна Голикова предложила присвоить имя Евгения Чазова центру кардиологии, который был создан по его инициативе и принял первых пациентов в августе 1982 года. Ныне это одно из передовых медицинских учреждений, деятельность которого направлена на диагностику, лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Предложение вице-премьера Голиковой поддержал глава Минздрава России Михаил Мурашко, оно с одобрением встречено в коллективе НМИЦ кардиологии, среди коллег, соратников и учеников Евгения Чазова.

Вчера же, вместе с соболезнованиями в адрес родных и близких, были высказаны намерения предпринять шаги, чтобы увековечить память Е.И. Чазова "в проявлениях другого характера". А он, напомним, был одним из основателей и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" - в 1985 году оно удостоено Нобелевской премии мира.

Имя Евгения Чазова известно миллионам людей в нашей стране и за ее пределами - это отметили в телеграммах соболезнования президент России Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Собянин, многочисленные коллеги и соратники в других странах.

Его деятельность как врача, ученого, организатора здравоохранения отмечена Ленинской и тремя Государственными премиями СССР, премией Совета министров СССР и Государственной премией России. Он Герой Социалистического Труда и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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