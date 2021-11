Что завещал врачам и дипломатам академик Чазов

Смерть академика Евгения Чазова, врача, ученого, основателя известного кардиологического центра и бывшего министра здравоохранения СССР вызвала много откликов и соболезнований от его коллег, соратников, учеников в медицинских и научных организациях нашей страны.

Евгений Иванович Чазов с Сергеем Колесниковым (на фото слева) и Владимиром Гаркавенко, которые вслед за ним представляли Россию в руководстве международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". Базель, август 2010 года. Фото: Александр Емельяненков

В официальном сообщении Минздрава РФ отмечаются его "смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов", которые широко применялись не только в нашей стране. А "эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда, - говорится в том же сообщении, - Евгений Иванович провел на себе".

Это открытие, утверждают эксперты "РГ", привело к созданию фибринолитической терапии, спасшей десятки миллионов жизней. Но, как это часто случается, Нобелевской премии оно не удостоилось…

Еще более скупо, одним предложением, сказано про то, как 50-летний советский врач-кардиолог Евгений Чазов вместе с коллегой из США профессором Бернардом Лауном поднял знамя всемирного движения врачей за предотвращение ядерной войны, основал международную организацию под таким названием (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW) и добился того, что лидеры США, СССР, а затем и других ядерных держав начали реальный диалог о сворачивании гонки вооружений и радикальном сокращении накопленных арсеналов.

Слова про воду, которая точит камень, могут служить утешением и придавать силу далеко не каждому. Но были, есть и всегда будут люди, которые берутся за дело, что поначалу кажется неподъемным, а кому-то - безнадежным. Это они, отрывая у себя самих время для занятия наукой, основали Пагуошское движение ученых и уже которое десятилетие ведут перманентный диалог с политиками, наводят мосты там, где они разрушены.

Это их единомышленники в белых халатах нашли в себе смелость прямо сказать: в случае ядерной войны на врачей не надейтесь. В такой войне победителей не будет, а медицина окажется попросту бессильной перед ее катастрофическими последствиями. Лидеры движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" об этом не просто заявили во всеуслышание, а сумели донести до сознания, в буквальном смысле - вложили в уши своим высокопоставленным пациентам, включая глав государств.

Спустя пять, в 1985 году, подвижническая деятельность дипломатов в белых халатах была удостоена Нобелевской премии мира. Ни академик Чазов, ни профессор Лаун на свой личный счет такую награду не относили, нобелевскими лауреатами себя не величали, подчеркивая тем самым, что это заслуга общая - всего международного движения.

Хотя оба они вполне заслуживали личной Нобелевской премии по физиологии и медицине: Евгений Чазов, как уже сказано, за создание фибринолитика, Бернард Лаун - за изобретение кардиостимулятора.

Вот как вспоминает то время академик РАН Сергей Колесников, со-президент международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" в 1991-1999, 2008-2012 годах:

- Меня и многих других коллег академик Чазов и профессор Лаун вдохновили идеей заставить политиков двух антагонистических сверхдержав "примерить ботинки друг друга", как выражаются англичане. То есть заставить их понять другую точку зрения, используя для этого возможности и полномочия врачей, оказывая общественное давление.

С Евгением Ивановичем Чазовым я познакомился в конце 70-х. От него узнал о переговорах между Бернардом Лауном, Эриком Чивианом, Джимом Мёллером в США (с одной стороны) и Евгением Чазовым, Леонидом Ильиным, Михаилом Кузиным в СССР о создании новой международной организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны". Молодое поколение врачей, к которому я себя относил, эту деятельность поддержало. За два года к движению присоединились более ста тысяч российских медиков.

А Бернарда Лауна впервые увидел в 84-м, на конгрессе IPPNW в Хельсинки. Был очень впечатлен его выступлениями и комментариями. Плюс ко всему профессор Лаун оказался умелым коммуникатором, его мысли становились поняты даже для тех, чей английский был тогда не очень хорош. А Евгений Иванович, поначалу вовсе не знавший английского, смог его достаточно быстро выучить и тоже блистал в дискуссии.

Думаю, что активная, наступательная позиция, с которой он и академик Чазов действовали, убедительные факты, обнародованные в материалах IPPNW о невозможности победы в ядерной войне, ее необратимом ущербе для человечества помогли добиться конструктивных контактов между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, за чем последовали официальные соглашения и договоры. Оба лидера направили письма в адрес участников конгресса в Хельсинки, в которых согласились, подтвердили, что победа в ядерной войне невозможна, а сама она опустошительна.

В 1985 году Бернард Лаун и Евгений Чазов организовали очень важную поездку российских врачей и ученых в США. Наша группа из двенадцати человек посетила несколько американских городов - выступали с лекциями в переполненных аудиториях и театрах. И это, я видел собственными глазами, производило большое впечатление на собравшихся, в буквальном смысле переворачивало представления об СССР как "империи зла". Сегодня в это трудно поверить, но после выступления в Детройте академика Чазова и меня избрали почетными гражданами города...

Много воды с тех пор утекло. И на часах человеческой жизни время неумолимо. Доктор Лаун, опытный врач, выдающийся оратор и большой жизнелюб, оставил этот мир первым.

"Как вы знаете, 16 февраля 2021 года нас покинул мой друг и коллега Бернард Лаун, вместе с которым мы стояли у истоков движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", - обратился академик Чазов к молодой генерации врачей и медицинских работников на пространстве бывшего СССР. - Очень надеюсь, что дружба и сотрудничество врачей различных регионов нашей страны позволит продолжить эту важную и необходимую работу. Все мы знаем, как важно сохранить доверие и добрые отношения с нашими коллегами за рубежом. Именно поэтому сейчас так остро стоит вопрос об активном участии молодежи - студентов, ординаторов, аспирантов, молодых коллег. Ведь за ними - наше будущее. Будущее не только в сфере медицины, но и в общественной сфере. Желаю вам плодотворной работы и успехов".

Это обращение к участникам отчетно-выборной конференции Российского комитета ВМПЯВ, которая состоялась 16 марта, огласила доцент кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Ольга Миронова, избранная накануне вице-президентом международного движения врачей (IPPNW) по России и странам СНГ.

Особый смысл и символизм момента заключался в том, что кандидат медицинских наук Ольга Юрьевна Миронова - внучка Евгения Ивановича Чазова. И за ее избрание были дружно отданы голоса всех собравшихся.

Сегодня к ней и ее близким идут слова соболезнования со всех концов России, от коллег из Алма-Аты, Бишкека, Киева, Минска, Тбилиси, из Челябинска и Семипалатинска, из Германии, Финляндии, Швеции и, конечно, из штаб-квартиры IPPNW в Бостоне.

И это повод - да, печальный - вновь задуматься о дипломатии народной, ее резервах и возможностях в том мире, раздираемом противоречиями, где мы все оказались. На словах приветствуя и даже поощряя усилия такого рода, официальная дипломатия в странах ядерного клуба редко признает и еще реже использует достижения дипломатии народной, не говоря уже о том, чтобы соединить ее возможности со своими. А ведь такое взаимодействие в нынешних условиях - это, может быть, единственный шанс выбраться из тупика, в который зашли официальные переговоры о сокращении ядерных вооружений, и преодолеть еще более опасный кризис вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия.

Недавно в Москву приезжала делегация кардиологов США, в составе которой был один из основателей IPPNW Джим Мёллер. Российский комитет ВМПЯВ и американское движение "Врачи за социальную ответственность" провели символическую передачу эстафеты от старшего поколения младшему и в специальном заявлении призвали медицинскую общественность своих стран и всего мира не снижать усилий по предотвращению ядерной угрозы.

Кто-то, предвижу, возразит: времена сейчас другие, старые подходы не работают, нужны новые приемы и каналы взаимодействия. Возможно. Но одно не исключает другого. А пример и опыт жизни Евгения Ивановича Чазова убеждают: конструктивное взаимодействие неправительственных организаций с официальной дипломатией прежде всего на национальном уровне при прочих равных условиях могло бы ускорить продвижение к намеченным целям. В том случае, конечно, если мы действительно хотим двигаться вперед, а не только обозначать движение на месте.

Прощание с академиком Е.И. Чазовым состоится в понедельник, 15 ноября, в 10:30 на территории НМИЦ кардиологии Минздрава РФ по адресу: Москва, улица 3-я Черепковская, 15а, зал 1 корпуса, вход через генеральную дирекцию.