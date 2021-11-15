Минцифры анонсировало новую версию приложения "Госуслуги"

Новая версия мобильного приложения "Госуслуги" появится в России в конце 2021 - начале 2022 года. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке", - заявил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Первая версия мобильного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг была запущена в 2012 году. Согласно данным Google Play, его скачали более 50 миллионов раз.

Ранее стало известно, что стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн", утвержденная правительством, предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Кроме того, планируется, что к 2024 году учетная запись на портале будет оформлена у 85% граждан страны.