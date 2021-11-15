Общественники предложили снизить скорость машин в городах

Скорость движения автомобилей в городах России стоит снизить, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. Но вводить новации нужно осторожно, с учетом реальной обстановки.

Пешеходу, идущему по тротуару рядом с дорогой, важно, чтобы машины проносились мимо со скоростью 40-50, а не 80 км /ч. Поэтому за рубежом приняты такие ограничения в городах. Фото: Александр Корольков

В минтрансе инициативу пока не прокомментировали.

По словам Блинкина, скорость для автомобилей нужно снижать, чтобы она соответствовала среднемировым стандартам соотношения средней скорости пешехода и автомобиля, двигающихся рядом, как 1 к 10. "Там, где пешеходы движутся по тротуару рядом с проезжей частью со средней скоростью 4-5 км в час, у автомобилей должна быть скорость 40-50 км в час", - пояснил он "РГ".

Однако в России сейчас установлен довольно большой "нештрафуемый" порог, на который можно превысить допустимую скорость, - 20 километров в час. В результате с учетом того, что разрешенная скорость в городах составляет 60 км в час, в реальности водители ездят со скоростью до 80 км в час.

Но важно не само по себе механическое снижение скорости. Нужен дифференцированный подход. Там, где рядом пешеходов нет, где сделаны современные качественные дороги, можно повысить разрешенную скорость движения, отметил Блинкин.

При этом все новации по поводу скорости движения не имеют большого смысла, пока в России сохраняется высокий нештрафуемый порог скорости, говорит он. В этом случае невозможно добиться точности в организации дорожного движения. Ведь если на каком-то участке дороги нужно будет ограничить скорость движения автомобилей до 40 км в час, придется устанавливать знак с ограничением скорости 20 км в час, а это будет выглядеть комично, замечает эксперт. Потому сначала нужно упорядочить допуски, то есть сократить нештрафуемый порог, а только затем можно дифференцировать скоростные режимы в городах. Но принимать решения должна правительственная комиссия по безопасности дорожного движения и затем Госдума, заключил Блинкин.

В городах нужно ограничить скорость до 40-50 км в час там, где ходят пешеходы, и разрешить ездить быстрее там, где хорошие дороги и пешеходов рядом нет

Идеи снижения разрешенной максимальной скорости в городах высказывались и ранее. Еще в ноябре 2019 года депутат Госдумы и координатор проекта "Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог" Александр Васильев предлагал законодательно ограничить максимальную скорость в городах до 50 км в час в ходе пресс-конференции в "Российской газете".

"Если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по 8 тысяч пешеходов в год сбивать в черте города", - говорил он. Но, по его мнению, также сначала нужно привести в порядок систему скоростных режимов. До снижения скорости нужно решить вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, а также отладить работу камер, фиксирующих превышение скорости.

Досье "РГ"

Быстрее едешь - меньше выхлоп

Пожелания снизить скорость в населенных пунктах звучат с некоторой периодичностью уже несколько лет. Для этого предлагается менять закон о безопасности дорожного движения, Правила. И все это время Госавтоинспекция регулярно напоминает, что все ограничения, в том числе скорости, устанавливаются местной властью - владельцем дороги. Для этого ничего менять не требуется.

В качестве примера можно привести Московскую область. Здесь практически во всех населенных пунктах снизили скорость до 50 км/ч. То же самое давно проделали в Татарстане. Сейчас в Москве в центре города вводят зоны с ограничением скорости, где до 50, а где до 30 км/ч. Ни один нормативный акт этому не мешает.

Но, ограничивая скорость, важно соблюсти баланс. Чем медленнее машина едет, тем больше от нее выхлопов, тем ниже пропускная способность улицы. Да, скорость еще и на экологию влияет, на чистоту воздуха там, где проходит транспорт. Кроме того, она влияет и на экономику - чем она ниже, тем ниже скорость доставки и выше стоимость перевозки. Поэтому регулирование скорости движения - это всегда компромисс. В Госавтоинспекции не раз подчеркивали, что безопасности на дорогах в первую очередь надо добиваться инженерными методами, разделением потоков. Например, сделать так, чтобы пешеходы и автомобили не пересекались в одной плоскости. Даже скорость машин можно снижать именно инженерными решениями, но делать это только там, где действительно необходимо.

Одними только декларативными действиями проблемы безопасности не решить. Можно прописать в правилах, что в населенных пунктах у нас скорость не более 50 км/ч. Можно понаставить везде знаков и повесить камер. Но всегда найдутся те, кому чихать на правила, знаки и камеры. Для них проезд по любой дороге - без ограничений, но платный. Именно из-за их лихачеств страдают законопослушные водители. Потому что попадет такой лихач в аварию, в которой погибнет человек, что сделают владельцы дорог чтобы повысить безопасность? Правильно, снизят скорость на этом участке и поставят камеру. Вместо того чтобы бороться с причиной ДТП, начинается борьба с последствиями. Еще и по этой причине необходимо пересмотреть все ограничения скорости на российских дорогах.

Подготовил Владимир Баршев