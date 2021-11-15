Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.11.2021 14:22
Рубрика: Легковые авто

Первые скетчи Skoda Karoq показали, как будет выглядеть обновленный кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Skoda не изменяет своим традициям: стандартный ход перед премьерой новинки - бомбардировка скетчами. Для Karoq настало время показывать внешность через официальные изображения-скетчи.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda показала салон преемника Rapid и назвала дату премьеры новинки

Обновлённый Skoda Karoq в ходе рестайлинга получил более широкую решётку радиатора, новые фары с ломаной линией нижней части, в которой размещена полоса дневных ходовых огней, и ниши противотуманок другой формы.

Также слегка изменён дизайн бамперов, удлинён спойлер на пятой двери, фонари сделаны уже и обзавелись тонкой горизонтальной секцией по центру.

Интересно, что некоторые время назад в Сети были опубликованы "шпионские" фото кроссовера, сделанные в ходе съёмок рекламных материалов новинки: на них Skoda Karoq почти не отличается от текущего варианта.

Изменения в линейке силовых агрегатов маловероятны.

В России Skoda Karoq можно купить с двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 150-сильной "турбочетвёркой" 1.4 TSI. Система полного привода доступна только с 1.4 TSI. Цены на модель начинаются от 1 641 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda