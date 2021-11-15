Первые скетчи Skoda Karoq показали, как будет выглядеть обновленный кроссовер

Компания Skoda не изменяет своим традициям: стандартный ход перед премьерой новинки - бомбардировка скетчами. Для Karoq настало время показывать внешность через официальные изображения-скетчи.

Обновлённый Skoda Karoq в ходе рестайлинга получил более широкую решётку радиатора, новые фары с ломаной линией нижней части, в которой размещена полоса дневных ходовых огней, и ниши противотуманок другой формы.

Также слегка изменён дизайн бамперов, удлинён спойлер на пятой двери, фонари сделаны уже и обзавелись тонкой горизонтальной секцией по центру.

Интересно, что некоторые время назад в Сети были опубликованы "шпионские" фото кроссовера, сделанные в ходе съёмок рекламных материалов новинки: на них Skoda Karoq почти не отличается от текущего варианта.

Изменения в линейке силовых агрегатов маловероятны.

В России Skoda Karoq можно купить с двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 150-сильной "турбочетвёркой" 1.4 TSI. Система полного привода доступна только с 1.4 TSI. Цены на модель начинаются от 1 641 000 рублей.