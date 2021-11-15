Песков назвал способ участия России в разрешении кризиса с мигрантами

Россия готова выступить в качестве посредника в переговорах по миграционному кризису на границе Беларуси и Польши, и уже это делает. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, как Москва готова помочь разрешить кризис с мигрантами, о чем говорил в интервью "России 1" Владимир Путин, Песков пояснил: "Исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти имеет место".

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о телефонных разговорах президента РФ с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и последовавшем общении с Александром Лукашенко. После этого Путин высказывал надежду, что состоятся прямые контакты Минска и ЕС.