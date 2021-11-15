"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров

К 2024 году россияне смогут доехать из Петербурга до Севастополя, не останавливаясь на светофорах. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне", - заявил Петушенко.

Он отметил, что сейчас компания работает над тем, чтобы автовладельцы в ходе поездки смогли обходить Ростов и Краснодар. "И тогда эти 2,5 тыс. километров (от Петербурга до Севастополя) мы проедем без проблем", - уточнил руководитель "Автодора".

Ранее в компании сообщили, что предупреждать водителей о дорожной ситуации будет искусственный интеллект. Тестирование интеллектуальной системы уже идет на трассе М-1 "Беларусь".