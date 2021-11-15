Ридли Скотт обрушился с резкой критикой на кинокомиксы и супергероику

Знаменитый режиссер и продюсер Ридли Скотт присоединился к негласному клубу хейтеров жанра супергероики.

83-летний постановщик в интервью Deadline высказал мнение о том, что сценарии в кинокомиксах чересчур скучные, а спасают от провала эти ленты только дорогостоящие спецэффекты.

Кроме того, Скотт считает, что за свою карьеру сам он снял три супергеройских картины с интересным сюжетом: "Гладиатора", "Бегущего по лезвию" и "Чужого".

Ранее в подобном ключе с критикой продукции Marvel и DC уже высказывались именитые режиссеры Дени Вильнев и Фрэнсис Форд Коппола. Пионером же на этом поприще можно смело считать Мартина Скорсезе.