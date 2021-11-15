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Ридли Скотт обрушился с резкой критикой на кинокомиксы и супергероику

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    15.11.2021, 15:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитый режиссер и продюсер Ридли Скотт присоединился к негласному клубу хейтеров жанра супергероики.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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83-летний постановщик в интервью Deadline высказал мнение о том, что сценарии в кинокомиксах чересчур скучные, а спасают от провала эти ленты только дорогостоящие спецэффекты.

Кроме того, Скотт считает, что за свою карьеру сам он снял три супергеройских картины с интересным сюжетом: "Гладиатора", "Бегущего по лезвию" и "Чужого".

Ранее в подобном ключе с критикой продукции Marvel и DC уже высказывались именитые режиссеры Дени Вильнев и Фрэнсис Форд Коппола. Пионером же на этом поприще можно смело считать Мартина Скорсезе.

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