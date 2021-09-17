Дени Вильнев раскритиковал кинокомиксы вслед за Скорсезе и Копполой

Режиссёр Дени Вильнёв, чья "Дюна" только что вышла в российский прокат, подлил масла в поутихший было огонь холивара между Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой с одной стороны и поклонниками и создателями кинокомиксов - с другой.

Канадец выступил на стороне мэтров, чем, разумеется, вызвал яростный гнев фанатов супергероики.

По мнению Вильнёва, фильмы Marvel "делаются по одному образцу". Дени тут же попытался сгладить жёсткость своего высказывания, добавив, что "это не делает их плохими" и что "некоторые авторы привносят в них своё".

Тем не менее, убеждён Вильнёв, это всё равно продукты с одной "фабрики", "следующие определённому формату", - приводит слова постановщика MK.RU, сказанные в интервью французской прессе.

Учитывая скорую премьеру "Дюны" в западных странах, Вильнёв наверняка не раз будет обвинён в наглом пиаре - именно так говорили в своё время о Скорсезе, который готовился к выходу "Ирландца".

Между тем в СМИ пишут, что одним из продюсеров будущего сиквела "Джокера" - тоже в некотором роде кинокомикса - станет именно Скорсезе, чью картины заметно повлияли на первый фильм.

Наша рецензия на "Дюну" - здесь.