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Текст:   Василий Кошкин 
13:12 15.11.2021

Сбербанк запустил ипотеку на залоговые квартиры

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Сбербанк запустил новый вид ипотеки - теперь заемщики смогут купить квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Для сделки с залоговой недвижимостью продавец и покупатель должны заключить договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве. После этого банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку, а долг продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Процентные ставки по ипотеке для залогового жилья начинаются от 7,9% годовых. Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми (ставки - от 5% годовых).

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.

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