Сбербанк запустил ипотеку на залоговые квартиры

Сбербанк запустил новый вид ипотеки - теперь заемщики смогут купить квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для сделки с залоговой недвижимостью продавец и покупатель должны заключить договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве. После этого банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку, а долг продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Процентные ставки по ипотеке для залогового жилья начинаются от 7,9% годовых. Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми (ставки - от 5% годовых).

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.