Сенаторы предложили маркировать метил цветом и запахом

Опасный для жизни метиловый спирт предлагают денатурировать, чтобы он отличался по цвету и запаху от этанола. Такая инициатива содержится в рекомендациях правительству по борьбе с контрафактным алкоголем, с которыми выступил Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Напомним, в сентябре и октябре было зафиксировано массовое отравление суррогатной алкогольной продукцией жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей.

"Рекомендовать правительству РФ принять меры, направленные на усиление государственного контроля за оборотом метанола, рассмотреть вопрос о денатурации метанола для наделения его заметными отличиями (по цвету или запаху) от этанола, а также определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за регулирование и контроль в сфере производства и оборота метанола", - говорится в документе, который выработан по результатам совещания о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкоголя 28 октября.

Также в комитете предлагают ввести госрегулирование производства и оборота самогонных аппаратов, дать индивидуальным предпринимателям возможность получать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также снизить требования для получения лицензии на розничную продажу алкоголя для сельских магазинов. Минфину рекомендовано ускорить разработку законопроекта, который установит дифференцированный размер госпошлины за предоставление и продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества торговых точек, а также о снижении размера этой пошлины.

Кроме того, сенаторы предлагают не повышать акцизы на крепкий алкоголь, в том числе водку и коньяк.