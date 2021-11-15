Шансы на столкновение МКС с космическим мусором очень малы

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что МКС в ближайшее время "войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора". Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в этот момент должен находиться в корабле. Экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в ночь на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Для избежания столкновения орбита станции была поднята на 1200 метров.

По разным оценкам, сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно семь процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении.

Как рассказывают аналитики, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до двух тысяч километров. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов. Здесь сейчас работают более трех тысяч действующих спутников, а неприятную "компанию" им составляют около 14 тысяч "мусорных" объектов размером более десяти сантиметров.

По оценкам экспертов, МКС за время своего существования пришлось больше 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции - 720 метров.

Еще в 1993 году, когда на космический мусор впервые обратили внимание официально, генеральный секретарь ООН заявил: это мусор человечества, а не какой-то определенной страны. Кто мог подумать, допустим, что на орбите когда-нибудь два спутника протаранят друг друга. А ведь такое случилось. В феврале 2009 года в космосе впервые столкнулись два аппарата: российский "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". Наш, массой 900 кг, был запущен с космодрома Плесецк 16 июня 1993, проработал около двух лет и прекратил свое функционирование. Американский аппарат был запущен в 1997 году и входил в глобальную систему мобильной связи. По данным экспертов, спутник находился в рабочем состоянии. Обломки после происшествия разлетелись на высоты от 500 до 1300 километров.

Космический мусор - это "мертвые" спутники, обломки конструкций, прочие элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении. По оценкам экспертов, сегодня наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км - как раз где летает Международная космическая станция.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

Специалисты говорят, что в среднем предупреждения об опасном сближении космического мусора с МКС поступают в ЦУП едва ли не каждую неделю. Предупреждения бывают разного уровня: есть "желтый порог", а есть "красный". Вот "красный" - это совсем плохо. Тогда принимаются экстренные меры. Например, перевод станции на другую орбиту.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, орбитальная станция защищена от мусорных атак довольно надежно. Прежде всего специальными микрометеоритными экранами. Кроме того, существует система предупреждения о встречающихся на орбите космических элементах.

Анализ результатов расчетов показал, что относительная вероятность катастрофического исхода пробоя, сопровождаемого гибелью экипажа и/или потерей станции, составляет 13,3%", - говорят специалисты РКК "Энергия". Вероятность пробоя герметичной оболочки российского сегмента МКС рассчитывалась с помощью разработанной в "Энергии" программы "Защита КА" (космический аппарат - прим. ред.). При этом в 86,7% случаев пробития обшивки станции не приведет к катастрофическим последствиям.