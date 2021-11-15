Шансы на столкновение МКС с космическим мусором очень малы

Новости

Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе 12:18
Собянин сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве 12:12
Лукашенко: Мигранты на границе с Польшей не хотят возвращаться на родину 12:05
В Москве повысились цены на арендное жилье 12:04
Трутнев пригрозил губернаторам "выводами" из-за ситуации с COVID-19 12:03
Лукашенко: Мы не хотим никакого конфликта на границе Беларуси 12:00
Производство водки в пластике могут запретить 11:59
В Москве произошла массовая драка в вагоне МЦК 11:56
Столичные парковки временно нельзя оплатить через СМС 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 3789 новых случаев COVID-19 11:51
ГИБДД назвала самые аварийные дни в Москве 11:28
Эд Ширан получил премию MTV Europe Music Awards 11:10
На Павелецком вокзале начали продавать билеты на междугородние автобусы 11:09
Сбербанк повысил ставки по ипотеке 11:03
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк 11:02
СК попросил отдать ему дело о нападении на мужчину в Балашихе 10:49
В центре Москвы обстреляли основателя группы "Ногу свело!" 10:32
Морозы до минус 19 пообещали москвичам в конце ноября 10:26
Израиль начнет пускать привитых "Спутником V" туристов с 1 декабря 10:21
Власти готовят меры по сдерживанию цен на сахар и масло 10:15
В Москве 78-летняя женщина с сообщником похитили картины Врубеля и Бурлюка 10:12
В Кабуле произошел взрыв 09:58
Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона 09:52
Россия заключила оружейные контракты на 10 млрд долларов в 2021 году 09:46
Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
15.11.2021 11:00
Рубрика: Общество

Шансы на столкновение МКС с космическим мусором очень малы

Текст: Наталия Ячменникова
Риск столкновения МКС с космическим мусором, сближение с которым вынудило экипаж укрыться в кораблях, невелик, сообщили в американском Центре управления полетами. "Шансы на столкновение очень малы", - цитирует "Интерфакс" слова представителя ЦУП в ходе переговоров с экипажем станции, трансляцию которых ведет NASA.
Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ РИА Новости Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ РИА Новости
Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ РИА Новости

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что МКС в ближайшее время "войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора". Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в этот момент должен находиться в корабле. Экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon.

Фото: NASA TV / AFP
Астронавты перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в ночь на 12 ноября примерно в 600 метрах от МКС должен был пролететь фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C. Для избежания столкновения орбита станции была поднята на 1200 метров.

По разным оценкам, сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно семь процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении.

Как рассказывают аналитики, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до двух тысяч километров. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов. Здесь сейчас работают более трех тысяч действующих спутников, а неприятную "компанию" им составляют около 14 тысяч "мусорных" объектов размером более десяти сантиметров.

По оценкам экспертов, МКС за время своего существования пришлось больше 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции - 720 метров.

Еще в 1993 году, когда на космический мусор впервые обратили внимание официально, генеральный секретарь ООН заявил: это мусор человечества, а не какой-то определенной страны. Кто мог подумать, допустим, что на орбите когда-нибудь два спутника протаранят друг друга. А ведь такое случилось. В феврале 2009 года в космосе впервые столкнулись два аппарата: российский "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". Наш, массой 900 кг, был запущен с космодрома Плесецк 16 июня 1993, проработал около двух лет и прекратил свое функционирование. Американский аппарат был запущен в 1997 году и входил в глобальную систему мобильной связи. По данным экспертов, спутник находился в рабочем состоянии. Обломки после происшествия разлетелись на высоты от 500 до 1300 километров.

Космический мусор - это "мертвые" спутники, обломки конструкций, прочие элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и образуются при их разрушении. По оценкам экспертов, сегодня наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км - как раз где летает Международная космическая станция.

Фото: iStock
Зачем следить за космическим мусором

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

Специалисты говорят, что в среднем предупреждения об опасном сближении космического мусора с МКС поступают в ЦУП едва ли не каждую неделю. Предупреждения бывают разного уровня: есть "желтый порог", а есть "красный". Вот "красный" - это совсем плохо. Тогда принимаются экстренные меры. Например, перевод станции на другую орбиту.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, орбитальная станция защищена от мусорных атак довольно надежно. Прежде всего специальными микрометеоритными экранами. Кроме того, существует система предупреждения о встречающихся на орбите космических элементах.

Анализ результатов расчетов показал, что относительная вероятность катастрофического исхода пробоя, сопровождаемого гибелью экипажа и/или потерей станции, составляет 13,3%", - говорят специалисты РКК "Энергия". Вероятность пробоя герметичной оболочки российского сегмента МКС рассчитывалась с помощью разработанной в "Энергии" программы "Защита КА" (космический аппарат - прим. ред.). При этом в 86,7% случаев пробития обшивки станции не приведет к катастрофическим последствиям.

Общество Космос

Главное сегодня

В Минцифры напомнили о необходимости регистрации корпоративных sim-карт
Путин исключил Карелию из списка приравненных к Крайнему Северу
Глава Минздрава рассказал о работе над препаратом против COVID-19
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Экипажу МКС приказано укрыться от космического мусора
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать