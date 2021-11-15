Tesla на "автопилоте" чуть не убила владельца. Началось расследование

Стало известно, что в Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) поступила жалоба от владельца Tesla Model Y, который, двигаясь с помощью комплекса автономного вождения Full Self-Driving, попал в серьёзное ДТП.

Autoblog пишет следующее: в жалобе пострадавший указал, что перед манёвром "автопилот" электрокара предупредил об этом, но вместо этого выехал на встречную полосу, на которой и произошло столкновение с другим транспортным средством. Важно, что в настоящее время владельцы Tesla проводят бета-тестирование Full Self-Driving.

Подробностей NHTSA в целях сохранения анонимности источников не публикует.

В Управлении подтвердили, что получили жалобу от владельца Tesla, связанную с комплексом "автопилота", и в настоящее время пытаются получить комментарий от производителя.

Tesla неоднократно подчёркивала, что Full Self-Driving является не полноценным "автопилотом", поэтому водитель должен в любой момент быть готовым принять управлением транспортным средством на себя.

Ранее также было известно о случаях некорректного поведения "автопилота" Tesla, которое приводило к авариям.