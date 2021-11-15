Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали

Задержанные сегодня польской полицией репортеры RT France вышли на связь с редакцией. Как сообщила главный редактор телеканала Ксения Фёдорова, их приговорили к штрафу за нахождение в зоне, где объявлено чрезвычайное положение.

"После многочасового допроса наши журналисты, наконец, вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", - написала Фёдорова в Telegram-канале.

Напомним, съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе, когда корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори готовили репортаж о миграционном кризисе. В тот момент они находились примерно в 100 метрах от границы. Польская сторона обвинила репортеров во въезде в запрещенную зону, потребовала прекратить съемки и покинуть данную территорию.

В последнее время на границе Польши и Белоруссии разразился миграционный кризис. Тысячи мигрантов пытаются попасть в ЕС, однако польские власти пресекают все попытки нелегалов проникнуть в их страну. На приграничных территориях Варшава объявила чрезвычайное положение. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями.