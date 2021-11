Автомобиль года в Европе. Названы претенденты

Жюри ежегодного конкурса Автомобиль года в Европе (The Car of the Year), составленное из 61 журналиста автомобильных изданий из 21 крупнейших по объему автомобильного рынка стран европейского континента, выбрало полуфинальный перечень автомобилей-соискателей титула 2022 года из которых будет определен победитель.

В полуфинал конкурса прошли 39 автомобилей из 65, вот их перечень в алфавитном порядке Aiways U5, Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron, BMW 2-Series coupe и Active Tourer, BMW i4 и 4-Series Gran Coupe, BMW iX, Cupra Born, Dacia Spring, DS 4, DS 9, Ford Mustang Mach-E, Honda HR-V, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Lexus NX, Lynk & Co 01, Maserati MC20, McLaren Artura, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz Citan / Renault Kangoo, Mercedes-Benz EQS, MG EHS, MG Marvel R, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Peugeot 308, Renault Arkana, Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq iV, Skoda Fabia, Subaru Outback, Tesla Model Y, Toyota Highlander, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Caddy, Volkswagen ID.4 и Volkswagen T7 Multivan.

Из этих автомобилей жюри выберет семерку финалистов, она станет известна 29 ноября, из семерки, в свою очередь, будет выбран автомобиль-победитель. Торжественная церемония награждения победителя пройдет в конце февраля.