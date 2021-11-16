Какой будет наука будущего?

17 ноября на базе трех российских вузов, НИТУ "МИСиС", Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Балтийского федерального университета имени И. Канта, начнет работу VI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых".

Мероприятие проводится Минобрнауки России с 2014 года, в этом году оно проходит в рамках Года науки и технологий. В ходе форума также состоится IV международная конференция "Наука будущего", участники которой - всемирно известные ученые из 15 стран - обсудят самые главные вопросы и векторы развития современной науки.

Как рассказала в интервью "Российской газете" директор компании "Инконсалт К", оператора программы мегагрантов и форума "Наука будущего - наука молодых" Ирина Короткова, главной задачей конференции и форума является воспитание нового поколения российских ученых через развитие у молодежи интереса к науке, технологиям и инновациям. "Молодые ученые получают в ходе форума возможность пообщаться с ведущими мировыми учеными и задать волнующие их вопросы. А те, кто уже состоялся в науке, имеют уникальный шанс встретиться с коллегами из других областей наук, так как мероприятие проводится по 10 областям исследований", - сказала она.

В ходе мероприятия перед участниками выступят такие знаменитые ученые как участник Арктического совета, ведущий автор международной группы ученых по изменениям климата, удостоенных в 2007 году Нобелевской премии мира, Терренс Каллаган, профессор Университета Чикаго (США), ведущий международный эксперт в области исчезающих языков, языкового сдвига и возрождения, руководитель лаборатории мегагрантов в САФУ имени М.К. Аммосова Ленора Гренобль, профессор, руководитель станции космических лучей в Оулу (Финляндия) и заместитель директора центра передового опыта ReSoLVE, эксперт в области физики космических лучей и гелиосферы, физики Солнца и геофизики Илья Усоскин, и другие известные исследователи. Также на форуме пройдут международные дни науки с несколькими европейскими странами, будет открыт карбоновый полигон, созданный в Калининградской области.