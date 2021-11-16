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16.11.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Компания лапшичного барона VinFast рассекретила кроссоверы для США

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба VinFast. Фото: Пресс-служба VinFast.
Фото: Пресс-служба VinFast.

В октябре компания VinFast заявила, что примет участие в международном автосалоне в Лос-Анджелесе, в рамках которого представит два электрокроссовера e35 и e36. Чуда никто не ждал, и его не произошло: новинками оказались уже анонсированные под другими индексами "электрички".

Фото: Пресс-служба Great Wall.
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Старшая модель VinFast e36 - показанный в январе, правда, только на компьютерных изображениях, VF33 длиной 5120 мм и колёсной базой 3150 мм. В движение его приводит пара электромоторов суммарной мощностью 408 л.с. Запас хода в 550 км обеспечивает аккумулятор ёмкостью 106 кВт·ч. На момент январской премьеры были заявлены мультимедиа с экраном 15.4 дюйма, матричные светодиодные фары и автопилот третьего уровня.

Вторая модель, подготовленная в дефиле в Лос-Анджелесе, среднеразмерный кроссовер e35, который впервые мир узнал как модель VF32. Его длина от бампера до бампера составляет 4750 мм, размер колесной базы - 2950 мм. Мощность двухмоторной версии такая же, как у VF33 - 408 л.с., но батарея чуть меньше - 90 кВт·ч. Также была анонсирована моноприводная модификация с 204-сильным двигателем, автономность которой составляет около 504 км.

Компанию VinFast основал первый долларовый миллионер во Вьетнаме Фам Нят Выонг, сколотивший состояние на производстве лапши быстрого приготовления на Украине в 90-х. VinFast планирует продавать машины в Европе и США, а также в России.

Фото: Пресс-служба VinFast.