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16.11.2021 14:42
Рубрика: Власть

Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС

Текст: Дмитрий Гончарук
В условиях наступающих холодов затягивание процесса сертификации Nord Stream 2 AG не в интересах самой Европы, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора. Причиной стали организационно-правовые вопросы.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Первым зримым результатом сегодняшнего решения стал очередной резкий скачок цен на газ в Европе, соответствующие негативные издержки будут опять на потребителях, тех же европейцах. Так что процедуры процедурами, но любая затяжка с сертификацией трубопровода, тем более накануне наступления зимы, не в интересах объединенной Европы, вне всякого сомнения", - прокомментировал Косачев ТАСС решение германского сетевого агентства.

Сенатор обратил внимание на то, что при сертификации следует учитывать все юридические тонкости. "Эти процедуры должны быть юридически неуязвимыми, так как желающих подвергнуть их сомнению будет в любом случае более чем достаточно", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"

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