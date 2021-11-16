Новые "Звездные войны" отложены из-за разногласий режиссера и студии

В СМИ появилась информация о причинах переноса производства фильма "Звездные войны: Эскадрилья "Изгой". Работа над проектом была отложена на неопределенное время.

Как пишет бывший редактор издания Hollywood Reporter Мэтью Беллони, дело вовсе не в проблемах с графиком или предыдущих обязательствах режиссера Пэтти Дженкинс ("Монстр", "Чудо-женщина"). Инсайдеры журналиста сообщили, что причиной такого решения стали непримиримые творческие разногласия, в частности, режиссер не смогла согласовать сценарий с топ-менеджерами студии Lucasfilm.

Беллони отмечает, что для студии это уже не первый подобный прецедент. Ранее сообщалось о проблемах и других творческих коллективов, работающих с ними: так, режиссера "Изгой-один" Гарета Эдвардса в свое время обязали переснять некоторые сцены фильма по требованию Disney. А постановщики картины о Хане Соло Фил Лорд и Крис Миллер в 2017 году покинули проект из-за разногласий с руководством.

Изначально премьера "Эскадрильи" была намечена на 22 декабря 2023 года. Следующий проект по вселенной "Звездных войн" - сериал "Книга Бобы Фетта" - должен выйти 29 декабря.