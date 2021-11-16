Польский полицейский получил серьезное ранение на границе с Беларусью

Сотрудник польской полиции был серьезно ранен в ходе столкновений с мигрантами, которые пытаются проникнуть на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

Пострадавшему оказали помощь на месте и отправили в больницу. Предположительно, он получил перелом костей черепа после удара неким предметом, вероятно, в результате попаданием камня, которыми мигранты закидывают польских правоохранителей.

Ранее сообщалось, что группа из примерно 100 мигрантов начала ломать забор на границе и закидывать польских военных камнями и палками. В ответ те применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.