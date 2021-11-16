Представлен новый Mazda CX-50: для тех, кому мало CX-5

Новая модель Mazda CX-50 является первой в рамках анонсированного в начале октября плана по расширению линейки кроссоверов. Первенец чуть крупнее CX-5 и адресован тем, кто иногда устраивает вылазки на бездорожье.

Премьера модели получилась какой-то скомканной и скупой на подробности. Неизвестны ни габариты нового Mazda CX-50, ни отдача двигателей, ни составы комплектаций. Тем не менее, кое-какие факты есть: у кроссовера поперечное расположение мотора, линейка представлена атмосферником и турбо Skyactive-G объёмом 2.5 литра, оба агрегатируются 6-диапазонным "автоматом". В будущем у CX-50 должны появиться гибридные версии.

Кроссовер имеет привод на переднюю ось, по запросу через муфту подключаются задние колеса. Система выбора режима движения имеет в том числе буксировочный, но он будет доступен лишь для CX-50 с турбомотором.

На более "внедорожный" характер "пятидесятки", чем у CX-5, намекает обвес из неокрашенного пластика, набор штатных аксессуаров, в который входит лайт-версия экспедиционного багажника.

В салоне - знакомые руль, приборная панель и тоннель пола с торчащим из него рычагом трансмиссии. В отличие от CX-5 новинка получила вертикальные дефлекторы, за счёт чего блок управления климатом переехал на этаж выше. Одна из главных особенностей CX-50 - полноценная панорамная крыша.

Производство намечено на начало следующего года, продажи стартуют весной. Mazda CX-50 создан в основном с прицелом на рынок Северной Америки, поэтому в России кроссовер можно не ждать.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Фото: Пресс-служба Mazda.