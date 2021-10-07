Mazda рассказала о новых больших SUV, роторном двигателе и судьбе CX-5

Компания Mazda неожиданно расщедрилась на информацию о развитии своей будущей модельной линейки, рассказав, когда появятся новые большие SUV, автомобили с роторным двигателем и действительно ли CX-5 может быть заменён другим кроссовером.

Начало масштабного двухлетнего обновления запланировано на 2022 год. Так, в следующем году Европе обещаны Mazda CX-60 и CX-80.

Известно, что кроссоверы получат двух- и трёхрядную конфигурации салона соответственно и "возглавят появление на европейских рынках моделей с гибридной силовой установкой, сочетающей рядный бензиновый четырёхцилиндровый двигатель с электромотором".

Речь идёт о бензиновом и дизельном моторах Skyactive-X и Skyactive-D, которые также (обратите внимание - в дополнение) получат 48-сильный стартер-генератор ("мягкий" гибрид).

За пределами Европы, в том числе в США, будут представлены "новые модели с широким кузовом": CX-70 и CX-90, а также CX-50, который войдет в семейство, созданное на компактной платформе. Последний, напомним, уже попадался в камеру "шпионам", но тогда были предположения, что на фото - новый CX-5. Предрекали, что CX-5 сменит индекс на CX-50 и укрупнится в размерах, но, как стало известно сейчас, CX-50 - другая модель.

Относительно судьбы CX-5 японский автопроизводитель тоже дал комментарий: "Росту компании во всем мире будет способствовать недавно обновлённый Mazda CX-5, который продолжает оставаться одним из ключевых автомобилей марки. Модель CX-5 и другие, такие как CX-30, сохранятся в линейке кроссоверов Mazda. Непрерывные эволюция дизайна, совершенствование продукта, внедрение новейших технологий безопасности и подключённости позволяют постоянно улучшать существующую линейку и гарантировать её привлекательность в глазах клиентов".

Первый электрокар Mazda - MX-30 - будет представлен в первой половине 2022 года. Как и предполагалось, роторный двигатель, который в компании охарактеризовали как "уникальный", в ближайшей перспективе будет использоваться лишь в качестве вспомогательного агрегата.

Очередной шаг к электрификации модельного ряда будет сделан в 2025 и последующие за ним годы, когда Mazda представит "несколько новых моделей на базе платформы, специально созданной для электромобилей".