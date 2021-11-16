Власть
16.11.2021 15:42
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис

Президенты России и Беларуси снова провели телефонный разговор.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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Лидеры продолжили обмен мнениями по миграционному кризису на границах Беларуси со странами Евросоюза - с учетом состоявшейся накануне телефонной беседы Александра Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.

О планах поговорить по телефону с Владимиром Путиным президент Беларуси заявил утром 16 ноября на совещании по ситуации на госгранице, не исключив обращения к России за помощью.

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