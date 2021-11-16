Магаданские полицейские нашли сбежавшего с места ДТП водителя автобуса

В Магаданской области полицейские нашли водителя, который управлял попавшим в ДТП пассажирским автобусом и скрылся с места аварии. В его отношении возбудили дело об административном правонарушении. Мужчине грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на срок до 15 суток.

13 ноября на федеральной трассе "Колыма" автобус Mercedes-Benz, который двигался из поселка Холодный в Магадан, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скрылся.

На сайте УМВД по Магаданской области сообщается, что сведений о поступивших в медучреждения пассажирах не поступало. Сейчас ГИББД региона проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.