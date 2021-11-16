В Хабаровском крае водителя автобуса осудили за гибель трех человек

К трем годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом садиться за руль в течение двух лет после выхода на свободу приговорил суд Нанайского района Хабаровского края водителя рейсового автобуса: по вине мужчины погибли три пассажира.

Трагедия произошла в ночь на 1 мая на 370-м километре федеральной трассы Лидога - Ванино. Водитель переутомился, потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет. Три человека скончались, еще 27 получили травмы, при этом здоровью трех пассажиров был причинен тяжкий вред.

"Свою вину в смертельном ДТП подсудимый признал в полном объеме, в ходе следствия принял меры к возмещению морального вреда родственникам погибших и пострадавшим", - уточнили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.