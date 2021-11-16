На Урале арестовали подростка за издевательства над ребенком в детдоме

В Курганской области суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу воспитанника Кипельского детдома, который унижал двухлетнего мальчика.

Следователи предъявили 16-летнему юноше обвинение в истязании (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СКР. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый неоднократно применял силу в отношении маленького ребенка.

Ранее сообщалось, что в отношении двух воспитанников детдома были составлены протоколы об административном правонарушении. Одного из них поместили в центр временного содержания.

Напомним, по итогам доследственной проверки СК возбудил еще одно дело - о халатности.