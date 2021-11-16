В Зауралье после издевательств над ребенком проверят детдома и интернаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести проверку стационарных учреждений: детские дома, дома-интернаты для инвалидов и пожилых людей, геронтологические центры. Повод для распоряжения - появившиеся на днях в Сети ролики, где старшие воспитанники детдома села Кипель издеваются над двухлетним мальчиком.

Проверки начнутся с сегодняшнего дня, сообщается в Telegram-канале правительства региона. К ним подключат сотрудников главка соцзащиты, контрольно-надзорных ведомств, а также уполномоченных региона по правам ребенка и правам человека. Возможно участие прокуратуры. Специалисты оценят условия содержания людей в учреждениях, проверят, как руководство и персонал выполняют свои обязанности по соблюдению прав проживающих.

Если выявят нарушения - виновных обещают наказать.

Напомним, вчера СК по Курганской области провел доследственную проверку роликов, опубликованных во "ВКонтакте". На записи 16-летний подросток в детдоме бьет двухлетнего ребенка, заставляет ругаться и материться. По итогам возбудили два уголовных дела - о халатности и истязании. Оказалось, что ребенка унижали не один раз.

Полиция составила в отношении двух старших воспитанников детдома протоколы об административном правонарушении. Один из них уже помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по региону.