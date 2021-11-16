Железнодорожной магистрали Москва - Брест исполнилось 150 лет

Полтора столетия прошло с того дня, как репортеры зафиксировали рождение еще одного участка "чугунки" протяженностью в тысячу верст. А во вторник на вокзале станции Брест-Центральный уже в торжественной обстановке чествовали все тех, кто обеспечивает и сегодня надежный транспортный поток по маршруту Москва - Брест, передает БЕЛТА.

В этот день, напоминает агентство, ровно 150 лет назад, 16 ноября 1871 года, открылось регулярное движение на участке Смоленск - Орша - Борисов - Минск - Брест, что ознаменовало окончание строительства Московско-Брестской железной дороги, которое была завершено в рекордно короткий срок - за 20 месяцев, вдвое короче запланированного времени.

"Поражаешься уму, прозорливости и мужеству людей того времени, которые принимали участие в строительстве стальной магистрали. Эта дорога видела революции и мировые войны, она служила людям и продолжает служить, востребована нашими государствами, решая задачи развития континента", - сказал начальник БЖД Владимир Морозов.

Как и много лет назад, курьерское сообщение между российской столицей и исторической цитаделью на берегах Буга имеет для двух государств важнейшее экономическое и общественно-политическое значение, констатируют обозреватели. Ежегодно более 1,2 млн жителей Беларуси и России совершают поездки по этому направлению. Объем перевозок грузов между двумя странами только в прошлом году составил 41,3 млн тонн, а за десять месяцев 2021-го - 34,4 млн тонн. Важнейшая транспортная магистраль, уточняют статистики, обеспечивает около 60 процентов грузооборота и около четверти всего пассажиропотока в республике.

В торжественном мероприятии, сообщает агентство, приняли участие руководство Белорусской железной дороги, Министерства связи и информатизации, Брестского облисполкома, делегация ОАО "РЖД", работники и ветераны-путейцы.