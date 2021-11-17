Новости

В Минтруде рассказали, чем соцконтракт отличается от пособий 17:28
Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину 17:19
"Она сама должна была платить": Кехман про Бузову во МХАТе 17:19
Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать мирный договор 17:15
Скончался последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов 17:05
Путин встретится с Мирзиёевым 19 ноября 16:48
Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус 16:42
В России создают тест-систему для диагностики СМА у младенцев 16:39
В Литве подсчитали, во сколько стране обошелся год содержания Тихановской 16:35
Банк России увидел риски неурожая и роста цен в 2022 году 16:32
Губернатор Подмосковья назвал число пациентов, подключенных к ИВЛ 16:17
Без жира и плесени: основные правила питания для здоровья печени 16:15
Андрей Бочкарев: В районе Басманный по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей 16:13
Программа студенческого туризма продлена на 2022 год 16:08
Путин пожелал успехов в генетическом виноделии 16:07
Патрушев и Вольфович обсудили Военную доктрину Союзного государства 16:04
Ученые нашли связь между высоким давлением и дефицитом одного витамина 16:03
МХАТ снял с репертуара спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 15:56
В Москве начали оцифровку всех дорог 15:56
Путин: Потенциал сотрудничества России и Узбекистана не исчерпан 15:52
Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья 15:38
Госдума приняла в I чтении законопроект о праве РФ на "золотую акцию" 15:36
Эксперты подтвердили применение Польшей химических веществ на границе 15:30
Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию 15:24
Эксперты подсчитали, сколько автопроизводители зарабатывают в секунду 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 16:32
Рубрика: Экономика

Банк России увидел риски неурожая и роста цен в 2022 году

Текст: Анастасия Селиванова

В следующем году, так же, как и в текущем, Россия может столкнуться с неурожаем продовольствия на фоне высоких цен на энергосырье. Об этом предупредил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на Международном форуме Московской биржи.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Эксперты оценили влияние квот на экспорт минудобрений на российский урожай

"Если говорить, что наибольшую угрозу представляет, я думаю, есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье, есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, мы имеем не очень хороший урожай в этом году глобально, есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрения", - цитирует Кирилла Тремасова РИА Новости.

По наблюдениям представителя ЦБ, на фоне пандемии коронавируса изменилась структура потребления населения, которое перенесло спрос с услуг на товары. Именно этот процесс и вызвал проблемы в логистике, а также дефицит на отдельных товарных рынках и рост цен на сырье. "Мы много десятилетий не видели такого масштабного сдвига", - заключил Тремасов.

Как писала ранее "РГ", по итогам октября мировые цены на продовольствие выросли на 3% и достигли максимума за десять лет. Среди причин скачка эксперты назвали пандемию COVID-19, рост цен на газ, климатическую повестку и экологизацию сельхозпроизводства. В России по итогам октября рост цен на продовольствие составил 2,42%.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Экономика Отрасли Энергетика Госфонды и контрольные органы Центральный банк Цены на продукты

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью