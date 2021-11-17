Банк России увидел риски неурожая и роста цен в 2022 году

В следующем году, так же, как и в текущем, Россия может столкнуться с неурожаем продовольствия на фоне высоких цен на энергосырье. Об этом предупредил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на Международном форуме Московской биржи.

"Если говорить, что наибольшую угрозу представляет, я думаю, есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье, есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, мы имеем не очень хороший урожай в этом году глобально, есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрения", - цитирует Кирилла Тремасова РИА Новости.

По наблюдениям представителя ЦБ, на фоне пандемии коронавируса изменилась структура потребления населения, которое перенесло спрос с услуг на товары. Именно этот процесс и вызвал проблемы в логистике, а также дефицит на отдельных товарных рынках и рост цен на сырье. "Мы много десятилетий не видели такого масштабного сдвига", - заключил Тремасов.

Как писала ранее "РГ", по итогам октября мировые цены на продовольствие выросли на 3% и достигли максимума за десять лет. Среди причин скачка эксперты назвали пандемию COVID-19, рост цен на газ, климатическую повестку и экологизацию сельхозпроизводства. В России по итогам октября рост цен на продовольствие составил 2,42%.