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17.11.2021 15:30
Рубрика: В мире

Эксперты подтвердили применение Польшей химических веществ на границе

Текст: Юрий Сизов

Массовую экзекуцию с применением химических средств применили власти Варшавы в отношении беженцев на белорусско-польской границе, подтвердил в среду представитель Государственного комитета судебных экспертиз Сергей Титовец.

Он уточнил, что пробы грунта и образцы растительности, изъятые накануне при осмотре места происшествия в районе пункта пропуска "Брузги", свидетельствуют о наличие отравляющих веществ. "Установлено, что в их составе содержатся соединения, оказывающие слезоточивое раздражающее действие, а в определенной концентрации вызывающие химические ожоги слизистой оболочки и глаз", - констатировал эксперт.

На месте происшествия, передает БЕЛТА, продолжает работу и следственный комитет, который уже квалифицировал действия польских силовиков как "преступление против безопасности человечества". В течение минувшей ночи, уточняет агентство, "следователями и судебными экспертами был проведен осмотр мест применения польской стороной слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат, изъяты многочисленные объекты, включая фрагменты от боеприпасов, растительности и грунта, на котором остались следы токсичных веществ".

По всем изъятым объектам назначен ряд исследований, в том числе баллистических, судебно-биологических, химических и дактилоскопических. "Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств", - рассказали в Следственном комитете, добавив, что уже возбуждено уголовное дело по ст.128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).

Фото: Getty Images
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Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ, сообщает агентство.

В настоящее время пикет в поддержку беженцев, ставших заложниками на белорусско-польской границе, проходит возле управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РБ. Его участники выступают против бездействия международных организаций в ситуации с гуманитарной катастрофой, устроенной польским режимом на границе.

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