Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью 15 декабря

Власти Польши планируют начать строительство нового заграждения на границе с Беларусью 15 декабря. Об этом рассказал сенатор от партии "Право и справедливость" Кшиштоф Мруз, выступая в эфире Польского телевидения.

По его словам, в настоящее время завершается выбор подрядчиков. "15 декабря начнется строительство", - отметил Мруз.

В начале миграционного кризиса на границе с Беларусью Польша построила ограждение из колючей проволоки, однако оно не смогло остановить нелегалов, они периодически прорываются через него. В связи с этим было принято решение возвести новое капитальное сооружение длиной 180 километров и высотой 5 метров. Оно будет оснащено камерами и датчиками движения. Предполагается, что его строительство обойдется в сумму более 400 миллионов долларов. Деньги будут выделены из бюджета страны.

Как ранее заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик, закончить этот проект предполагается в первом полугодии 2022 года.

По данным белорусской стороны, в настоящее время возле КПП "Брузги" находятся около двух тысяч беженцев, стремящихся попасть в ЕС. Накануне там произошли столкновения мигрантов с польскими силовиками.