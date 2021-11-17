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17 ноября 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17 ноября 2021 года № 159-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг, от 14.07.2021 № 102-рг, от 28.07.2021 № 109-рг, от 10.08.2021 № 117-рг, от 20.08.2021 № 125-рг, от 25.08.2021 № 126-рг, от 28.09.2021 № 139-рг, от 27.10.2021 № 150-рг, от 28.10.2021 № 151-рг) следующие изменения:

1.1. В подпунктах 1.4, 1.5 цифры "50" заменить цифрами "70".

1.2. Дополнить подпунктом 1.5-1 следующего содержания:

"1.5-1. Мероприятия, проводимые в организациях и объектах, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 настоящего распоряжения, осуществлять при условии наличия у всех работников и иных лиц, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).".

2. Настоящее распоряжение применяется с учетом требований, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 № 157-рг).

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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