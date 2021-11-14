Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку:

1. Внести в пункты 1, 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 №150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив их в следующей редакции:

"1. Установить, что:

1.1. Посещение гражданами объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, осуществляется только при предъявлении одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего QR-код и сведения, предусмотренные в форме сертификата, утвержденной приказом Минздрава России от 22.10.2021 № 1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения";

QR-кода сертификата вакцинации, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), подтверждающего получение завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более 12 месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев);

сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Cил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба);

справки (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не позднее чем за 72 часа до даты посещения объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения.

1.2. Действие подпункта 1.1 настоящего распоряжения распространяется:

с 15.11.2021 на следующие объекты и организации (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих соответствующие услуги):

организации культуры (театры, кинотеатры и кинозалы, концертные и цирковые организации, библиотеки и музеи), а также иные организации при проведении концертов, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, места проведения конференций и выставок;

объекты спорта (в том числе плавательные бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные спортивные залы);

организации, оказывающие услуги общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных объектов, в которых осуществляется организация питания для работников, а также обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса, на территориях аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций);

торговые центры, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы (за исключением организаций (предприятий) оптово-розничной торговли по реализации сельскохозяйственной продукции);

детские игровые комнаты и детские развлекательные центры;

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

с 20.01.2022 на гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения.

1.3. Действие подпункта 1.1 настоящего распоряжения не распространяется на случаи посещения:

размещенных в объектах и организациях, указанных подпункте 1.2 настоящего распоряжения, пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и аптечных организаций;

супермаркетов, дискаунтеров, реализующих продовольственные товары и расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах.

2. В целях соблюдения требований, установленных пунктом 1 настоящего распоряжения, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства (камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Проверка представляемых гражданами документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, возлагается на организации и собственников (владельцев, пользователей) объектов, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения.

Допуск граждан к оказанию услуг на объектах и в организациях, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, осуществляется после проведения проверки сотрудником объекта или организации, ответственным за допуск граждан, документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, предъявляемых гражданином, на соответствие указанных в них данных о гражданине документу, удостоверяющему личность.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами, пользователями) объектов, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, обеспечивают запрет допуска и нахождения на них граждан без документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







