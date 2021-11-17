Новости

В Сети появился отрывок из нового хоррора с Брюсом Кэмпбеллом 11:15
Вышел русский трейлер каннибальского сериала с Кристиной Риччи "Шершни" 11:10
Фото: "Оборотень Джейкоб" из "Сумерек" женится 11:01
В трейлере "Нет пути домой" нашли намеки на пауков Гарфилда и Магуайра 10:40
Питер Капальди рассказал о своем костюме в "Докторе Кто" 10:21

Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым

Новости
    17.11.2021, 11:18
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

35-летняя актриса и модель Мария Ивакова рассталась с 33-летним актером Никитой Ефремовым. Об этом модель сама сообщила сегодня посредством поста в Instagram.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: "Оборотень Джейкоб" из "Сумерек" женится

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих", - пишет женщина. При этом модель заверяет, что они с Ефремовым продолжают "дружить и поддерживать друг друга" и "никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы" не будет.

Ивакова родилась в 1986 году в Темиртау в семье военного. Лауреат и номинант ряда "глянцевых" премий. Снялась в фильмах "Нефутбол", "Привычка расставаться", "8 лучших свиданий" и "8 новых свиданий". Озвучила крольчиху Джуди с российской локализации "Зверополиса". Также известна по телепроектам "Орел и решка: Шопинг" и "Утро Пятницы".

Никита Ефремов - внук Олега Ефремова, сын Михаила Ефремова.

В 2019 году Ефремов и Ивакова получили премию журнала Glamour "Пара года".

Новости

Вышел трейлер "Краша" - новой комедии авторов "Изображая жертву" 10:13
Вышел трейлер комедии "Не смотрите наверх" со звездным кастом 10:03
Viaplay снимет фильм о спасении норвежского золота от нацистов 09:47
В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 09:46
⧣ Россия
Фото: more.tv
Появился трейлер второго эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" 16.11.2021
Фильм "Разжимая кулаки" получил награду Европейской киноакадемии 16.11.2021
Вышел трейлер первого российского полнометражного фильма про пандемию 16.11.2021
⧣ фото
Фото: instagram.com/ parishilton
Фото: Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет 12.11.2021
Идрис Эльба выложил фото со съемок фильма по "Лютеру" 11.11.2021
Фото: названа дата выхода новых "Елок" с Ургантом и Светлаковым 11.11.2021
⧣ светская хроника
Фото: Елена Кондратьева/ТАСС
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 10.11.2021
СМИ: Дюжева выгнали с модного показа за оскорбление Юдашкина 05.11.2021
Умершего в 2020 году Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании 05.11.2021