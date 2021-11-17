Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым

35-летняя актриса и модель Мария Ивакова рассталась с 33-летним актером Никитой Ефремовым. Об этом модель сама сообщила сегодня посредством поста в Instagram.

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих", - пишет женщина. При этом модель заверяет, что они с Ефремовым продолжают "дружить и поддерживать друг друга" и "никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы" не будет.

Ивакова родилась в 1986 году в Темиртау в семье военного. Лауреат и номинант ряда "глянцевых" премий. Снялась в фильмах "Нефутбол", "Привычка расставаться", "8 лучших свиданий" и "8 новых свиданий". Озвучила крольчиху Джуди с российской локализации "Зверополиса". Также известна по телепроектам "Орел и решка: Шопинг" и "Утро Пятницы".

Никита Ефремов - внук Олега Ефремова, сын Михаила Ефремова.

В 2019 году Ефремов и Ивакова получили премию журнала Glamour "Пара года".