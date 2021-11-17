Наказывать за нарушения ПДД смогут сами граждане с помощью цифровых сервисов

Контроль за водителями - очень важная вещь. Поэтому возможность его осуществления со стороны граждан может оказаться полезным инструментом для наведения порядка на дорогах. Ведь там где не стоит инспектор, а таких мест все больше, и там где не висит камера, а камеры не везде повесишь, некоторые водители позволяют себе вовсе не соблюдать Правила дорожного движения.

В результате, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, 9 из 10 ДТП происходят именно по причине нарушения правил водителями. Поэтому знание, что любое нарушение будет выявлено и за него придется расплачиваться, может остановить большинство водителей от его совершения.

Хотя этот проект вызывает не только положительные эмоции. Даже с этической и моральной точки зрения. Если на Западе в порядке вещей сообщить куда следует о противоправном поведении того или иного гражданина, то у нас это считается стукачеством. А по тому не считается нормой поведения. Хотя о пьяных за рулем уже вроде стали сообщать повсеместно.

Тем не менее в России уже работают несколько приложений для смартфонов, которые позволяют привлекать водителей к ответственности за нарушения некоторых правил. Например, за нарушения правил остановки и стоянки или за стоянку на газоне. Первыми такое приложение запустили в Татарстане под названием "Народный инспектор". Затем подтянулась столица, запустив приложение "Помощник Москвы", а потом Московская область с приложением "Добродел". Однако сейчас автоматически штрафы с этих приложений оформлять нельзя.

Если на Западе в порядке вещей сообщить куда следует о противоправном поведении того или иного гражданина, то у нас это считается стукачеством

Дело в том, что по определению Верховного суда без оформления протокола выписывать штраф можно только с материалов, полученных с автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений. То есть прибор должен работать без воздействия на него человека. Со смартфоном это невозможно. И хоть такие штрафы продолжают выписывать, они отменяются судами.

Еще в 2016 году МВД разработало, а правительство внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Эти поправки устанавливают возможность оформлять постановления на автовладельцев на основании материалов, снятых с помощью специального приложения для смартфонов. Одно из условий в том, что человек, который направляет такие материалы, должен быть зарегистрирован на Госуслугах. Это должно быть некое приложение, единое для всех регионов. Оно уже получило условное название "Народный инспектор", хотя пока его еще не существует в природе.

Согласно поправкам в КоАП, с помощью него можно будет привлекать к ответственности не только за нарушения правил парковки. В перечне: непредоставление преимущества в движении тем, у кого оно есть, проезд под шлагбаум или на красный свет на ж/д переезде, проезд на красный свет, разворот или движение задним ходом, где это запрещено. А также нарушение требований знаков или разметки, выезд на встречную полосу, движение по выделенной полосе, непропуск пешеходов. Этот законопроект, если станет законом, позволит оформлять наказание на автовладельцев без протокола. И у Верховного суда больше претензий не будет. Но только для одного общего для всей России приложения.

В этом же законопроекте закрепляется и передача полномочий по администрированию штрафов региональным властям. На примере того, как это сделано в Москве с нарушениями правил остановки и стоянки. Но всего планируется передать администрировать 38 составов нарушений. Таким образом МВД свою часть поручения выполнило. Законопроект был принят в первом чтении в 2016 году, и дальше никуда не пошел. То есть сейчас все дело в Госдуме. После того, как законопроект будет принят, правительству дается полгода на разработку порядка создания и функционирования нового сервиса.

Всего планируется передать администрировать региональным властям 38 составов правонарушений

А от этого порядка очень много чего зависит. Больше всего эксперты опасаются злоупотреблений.

Мнения экспертов

Григорий Шухман, эксперт по фотовидеофиксации:

- "Народный инспектор" - это инструмент "пешеход против водителя". Ведь использование автомобильных видеорегистраторов законом не предусмотрено. Чтобы выявить нарушение, требуется запустить программу, навести смартфон на нужную точку. Водитель во время движения этим заниматься не может. Значит, работать это будет против статичных нарушений типа парковки под знаком, где это запрещено, или на газоне. Все как и сейчас.

Что же касается передачи полномочий регионам, то получается, что в одни руки попадает установка ограничений для водителей, их администрирование и получение средств. Регионам выгодно, чтобы водители нарушали. Это приведет к созданию огромного количества бессмысленных ограничений и ловушек на дорогах.

Петр Шкуматов, председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов":

- Выявление нарушений гражданами уже давно прижилось в той же Москве. Но у него проявились негативные особенности. Его стали использовать в качестве мести одни соседи против других. Встал на мое парковочное место, я тебя штрафовать буду. Появились психически нездоровые люди, которые все свое время занимаются тем, что ходят и выискивают нарушения даже там, где их нет.

Передача полномочий приведет к резкому снижению качества административных материалов, что мы видим по парковочным штрафам. Деньги от штрафов идут в региональный бюджет. Региональная служба выписывает штрафы, которые пополняют ее же бюджет. Возникает мотивация штрафовать как можно больше людей.

Александр Шумский, глава экспертного центра Пробок.нет:

- На примере "Помощника Москвы" видно, что потребность в такой программе, как "Народный инспектор" - большая. Но во всех этих системах есть проблема злоупотреблений. Я уже несколько раз получал штрафы, которые потом успешно обжаловал. Люди так фотографируют, что по фото кажется, что нарушение есть, а на деле его нет. Отчасти это делается намерено, а отчасти потому, что эти народные помощники не знают Правил дорожного движения. Надо предусмотреть возможность отключения от такого сервиса за ложную информацию о нарушениях.

Все полномочия по администрированию наказаний надо передать от ГИБДД местным властям, а то и коммерческим структурам. Как это сделано, например, для техосмотра. Они это будут желать эффективней и лучше. ГИБДД важнее большое количество выписанных постановлений, чем нормальная организация дорожного движения. У местных властей больше заинтересованности в качественной организации дорожного движения и удовлетворенности населения. ГИБДД должно заниматься полицейскими функциями, а также ловить отъявленных нарушителей.