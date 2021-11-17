Второй раз за последние четыре месяца первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили в среду в Министерстве энергетики РБ.

"Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики 17 ноября в 10:33. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем", - подтвердили эксперты энергетического ведомства, отметив при этом, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.

Следует напомнить в связи с этим, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. А всего в сооружении БелАЭС в Островце приняло участие около 40 строительных организаций.