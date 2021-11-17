Избавится ли МКАД от репутации самой опасной трассы

МКАД признана самой аварийной трассой Москвы за последний год, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Главные риски кольца - слишком высокая скорость и резкие перестроения перед съездами. Есть ли шанс избавить столичное кольцо от репутации "трассы смерти"?

Справедливости ради "трасса смерти" - это громко сказано, считает директор Института экономики транспорта Михаил Блинкин. Да, в абсолютных цифрах МКАД лидирует по аварийности. По данным дептранса, за последний год на кольце произошло 748 аварий с пострадавшими, что в 2,5 раза больше, чем на Калужском шоссе и ТТК, вместе взятых. Однако эта статистика абсолютно не учитывает уровень трафика, подчеркивает Михаил Блинкин.

Если бы аналитики включили в свои расчеты количество автомобилей на каждой из этих магистралей и составили бы пропорцию по отношению к числу аварий, то расклад для МКАД мог бы быть другим. Тем не менее проблемы кольца очевидны: не самая понятная навигация на загруженных развязках, а также множество мелких аварий.

В начале ноября статистика аварийности на МКАД пополнилась случаями гибели пешеходов. Пешеходы - это те же водители, которые осматривают свои машины после мелких аварий и неисправностей. "РГ" уже неоднократно писала об этой проблеме, и юристы высказывали общее мнение: стоять в полосе движения на оживленной магистрали недопустимо. Но на практике такие аварии происходят с пугающей частотой. В ночь на 3 ноября на 60-м километре автомобиль каршеринга врезался в остановившуюся Toyota. Как отметили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, "каршеровод" не был пьян. Просто он не смог сориентироваться на большой скорости, когда неожиданно увидел перед собой препятствие. В итоге погиб 62-летний водитель иномарки, а находившиеся в салоне дети получили травмы. Тремя днями позже при схожих обстоятельствах, только уже на 74-м километре трассы, погиб водитель Skoda, в которую врезался Mercedes.

Аварии на МКАД происходят и по другим сценариям, напоминает руководитель ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. Один из популярных вариантов развития событий - столкновение с препятствиями. Например, на днях на 37-м километре водитель "ВАЗ" попытался обогнать поток справа и врезался в ограждение. "Девятка" отлетела от отбойника и врезалась в ехавшую тем же курсом иномарку: пострадали два человека. В совокупности все аварийные случаи на МКАД создают неутешительную статистику: первое место кольца по количеству ДТП в городе. На кольце происходит каждая 12-я московская авария. И хотя в целом за последние четыре года аварийность снизилась примерно на 20 процентов (смотрите нашу инфографику), факт остается фактом: в абсолютных цифрах МКАД остается чрезвычайно опасной.

За последний год на кольце произошло 748 аварий с пострадавшими, что в 2,5 раза больше, чем на Калужском шоссе и ТТК вместе взятых

Как исправить эту ситуацию? Власти решили пойти двумя путями: модернизировать уже существующую инфраструктуру и перестроить развязки по новым принципам. "Чтобы сделать движение безопаснее, мы разработали программу мероприятий и начнем осуществлять ее уже в этом году, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Планируем полностью покрыть МКАД камерами видеонаблюдения". Вице-мэр отметил, что будет усилен контроль за проведением ремонтных работ на кольце, чтобы они проводились с учетом всех норм безопасности. "Кроме того, на МКАД появится дополнительное освещение, новые системы навигации, аварийные карманы", - добавил руководитель транспортного комплекса столицы.

До конца года подрядная организация проведет аналитику навигации дорожных развязок. Есть предположение, что часть аварий связана с резкими перестроениями перед съездами. Водители не успевают среагировать на нужный указатель и мчатся наперерез всему потоку. Необходимо понять, на какие дорожные знаки обращают внимание современные водители. Первым тестовым объектом, где будет проведена такая аналитика, станет развязка МКАД с Бесединским шоссе. Параллельно строители ведут реконструкцию самых загруженных развязок, чтобы сделать их более безопасными. За последние несколько лет перестроены 18 съездов, в работе - еще 4. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, главное при реконструкции - строительство боковых проездов и переходно-скоростных полос, чтобы потоки пересекались безопасно. Сейчас реконструкция ведется на пересечениях с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Верхние Поля, Капотня и Липецкая. Ожидается, что глобальная реконструкция МКАД должна полностью завершиться к 2023 году.

Кстати

На МКАД появились передвижные камеры

Нарушения на кольцевой трассе фиксируют не только стационарные камеры. Как сообщили в департаменте транспорта, уже три паркона фиксируют проезд по обочине на МКАД - там, где пока технически невозможно установить камеры. Они едут в крайнем ряду и снимают на видео тех, кто обгоняет поток справа. "Обочина - это не дополнительная полоса для тех, кто не хочет ждать. Она для тех, кто сломался или попал в ДТП. А еще там могут быть велосипедисты и животные", - добавили в дептрансе.