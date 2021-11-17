Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи

Новый город-спутник, который планируют построить у Владивостока, создаст здоровую конкуренцию с Крымом и Сочи. Жилье там будет привлекательно для жителей всей России, уверен министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Там "давление" туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье", - заявил глава Минвостокразвития РИА Новости.

По словам министра, туристическая инфраструктура будет выстраиваться от Находки до Хасанского района.

Напомним, соглашение о создании нового города Спутник подписали в рамках Восточного экономического форума-2021 Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".