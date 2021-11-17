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17.11.2021 12:29
Рубрика: Общество

Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы

Текст: Наталья Граф
Ветеринары из Сибири провели уникальную операцию бездомной дворняжке из Краснодарского края, пострадавшей от живодеров. Монике установили искусственные протезы на все четыре лапы.
Фото: Сергей Горшков, ветеринарная клиника БЭСТ Фото: Сергей Горшков, ветеринарная клиника БЭСТ
Фото: Сергей Горшков, ветеринарная клиника БЭСТ

- Это первая в мире операция по вживлению сразу четырех бионических протезов собаке, - рассказал "РГ" ветеринарный врач новосибирской клиники "БЭСТ" Сергей Горшков. - Она прошла успешно. Моника уже начала самостоятельно ходить и скоро вернется к нормальной жизни.

Фото: Из личного архива Светланы Манаковой
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Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами нашли в декабре прошлого года в станице Пластуновская Краснодарского края.

- Мне позвонила моя соседка и сообщила, что беспомощная дворняжка уже две недели лежит на холодной земле и отказывается от еды, - рассказала "РГ" зоозащитница из Краснодара Марина Гапич.

На зоотакси Марина и ее подруга Алла Леонкина доставили собаку в городскую ветеринарную клинику, где врачи более 10 суток боролись за жизнь искалеченного животного. Моника пришла в себя, но стало ясно, что ходить на культях она никогда не сможет. Обычно потерявших конечности собак и кошек усыпляют. В крайнем случае, оставшиеся без одной или двух лап питомцы могут передвигаться только с помощью специальной инвалидной коляски или ползком на животе. А у Моники не было вообще ни одной лапы.

Но неравнодушные краснодарцы решили бороться за ее жизнь до конца. В интернете волонтеры нашли информацию о новосибирском ветеринаре Сергее Горшкове. Несколько лет назад он впервые в России установил сразу четыре искусственных лапы отморозившим конечности коту Рыжику и кошке Дымке. А первые экспериментальные протезы перенесшим ампутацию питомцам в Новосибирске начали вживлять в конце 2016 года. "Титановые лапы" для кошек ветеринары создали вместе с томскими учеными.

- Случай был сложный, - признается Сергей Горшков. - Подобное протезирование раньше не выполнял никто. Томография показала, что кости у животного деформированы очень сильно. Плюс ко всему вес собаки значительно больше, чем у кошки. Но мы решили рискнуть.

Деньги на перевозку и операцию Моники в Новосибирске собирали всем миром. Несколько месяцев Марина и Алла занимались со своей подопечной в бассейне - чтобы собака не набрала лишние килограммы.

- Новые лапы были смоделированы нами по индивидуальной цифровой модели и напечатаны из титанникельванадия на 3D-принтере, - рассказывает Сергей Горшков. - Особая пористая структура конструкции позволяет достичь максимальной остеоинтеграции. Для предотвращения отторжения имплантаты обработали специальным биопокрытием, разработанным томскими учеными. Оно делает имплантат похожим по свойствам на "живую" кость. Такие протезы реже отторгаются организмом, лучше приживаются и ускоряют процессы регенерации.

Однако первое хирургическое вмешательство прошло неудачно из-за погрешностей томографии. У собаки раскололась кость. Пришлось печатать новые протезы.

Фото: БЕЛТА
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И вот спустя 10 дней после операции Моника сделала первые шаги.

- С каждым днем она все увереннее и увереннее передвигается, лапки заживают хорошо, - радуется Марина. - Сергей Сергеевич настоящий волшебник!

Пациентка уже самостоятельно ходит гулять на улицу и приветливо машет хвостом врачам и медсестрам. В шутку в клинике ее называют первым робопсом в мире.

После того, как процесс остеоинтеграции завершится, собаку будут готовить к выписке. За судьбой отчаянно боровшейся за свою жизнь дворняги следят тысячи подписчиков волонтеров в социальных сетях. История Моники тронула и известную британскую зоозащитницу Кейси, которая заявила, что готова забрать дворнягу к себе в Лондон. Возможно, что Новый год бедолага встретит уже в новой семье.

По факту жестокого обращения с Моникой в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело. Но виновников случившегося так и не нашли.

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